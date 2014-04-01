عقود صيانة موحدة لمساجد مكة المكرمة

أفاد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة في تقرير أصدره عن سير أعمال قسم الصيانة الذاتية، أن عدد المساجد والجوامع في منطقة مكة المكرمة يتجاوز 1300 جامع ومسجد، لافتاً إلى انتهاء أغلب عقود المؤسسات المتعهدة بالصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بالمنطقة، حيث يجري حالياً طرحها وترسيتها عبر كراسة الشروط والمواصفات الموحدة الجديدة التي قامت الوزارة بإعدادها لتغطي جميع الثغرات والسلبيات في الكراسة القديمة.

واستعرض التقرير آلية وكيفية أداء قسم الصيانة الذاتية لأعماله، حيث أبان أن طلبات الصيانة للمساجد بمختلف أنواعها ترد إلى رئيس القسم ثم توزع على المشرفين، وكل مشرف يوزع الطلبات على الفرق الذاتية التابعة له، حيث توزع خمس أوامر عمل لكل فرقة في اليوم الواحد وتقوم كل فرقة بإنجاز العمل الموكل إليها وإعداد تقرير عما تم إنجازه.

وتتكون فرق الصيانة الذاتية من عدة أقسام: قسم الكهرباء والسباكة، وقسم التبريد، وقسم الصوتيات، كما تم مؤخراً تكوين فرقة صيانة للأعمال الطارئة مؤلفة من "كهربائي - سباك - فني تكيف"، تقوم بالأعمال الطارئة التي تحدث في المساجد والجوامع ذات الأهمية وحسب مواقعها في موسم الحج فقط، حيث كان لها الأثر الفاعل في موسم حج العام الماضي في تلافي جميع الملاحظات في تلك المساجد والجوامع مما أدى ـ بحمد الله ــ إلى تقليص الملاحظات الواردة إلى الوزارة والفرع بشكل كبير.

