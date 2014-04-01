ندوة في جامعة الدمام تناقش تطور الصناعة والبيئة

ينظم قسم صحة البيئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الدمام، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان "التطور الصناعي وأثره على صحة البيئة" لمناقشة الوضع الحالي في المنطقة الشرقية فيما يتعلق بالمشاكل البيئية والصناعية لرفع مستوى الوعي البيئي للمجتمع، والتعريف بالطرق البديلة للطاقة ودورها في التنمية الصناعية وصحة البيئة، بحضور مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش.

وبين رئيس قسم صحة البيئة الدكتور علي السبيعي أن الندوة تتناول عددا من الموضوعات منها عرض تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في إدارة المخلفات الصناعية وصحة البيئة في وحدات الرعاية الصحية ومتطلبات الصحة المهنية في الصناعات البترولية، وتقييم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وستستضيف الندوة عدداً من الخبراء والمختصين في المجال الصناعي والبيئي.