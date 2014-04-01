"اكتشف".. برنامج يبحث تعزيز المهارات في الباحة

بحثت أكثر من 150 معلمة في منطقة الباحة تطوير المادة العلمية والترويج للفكر النقدي والإبداعي، وتعزيز مهارات الابتكار وحل المشاكل الواقعية، ضمن فعاليات "اكتشف" لمعلمات إدارة التربية والتعليم في المنطقة، وبإشراف شركة أرامكو السعودية.

وأوضحت مديرة الفعالية لجين الجهني، أن برنامج "اكتشف"، الذي يستمر خمسة أيام، يعد أحد مبادرات أرامكو السعودية لإثراء الشباب، متمثل بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهو برنامج عالمي علمي إثرائي، صمم ليكون تجربة تعليمية فريدة للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات في مجال العلوم والرياضيات والمواد الإثرائية.

من جانبها، أفادت المشرفة العامة ممثلة أرامكو السعودية نجلاء النمير، أن مشروع "اكتشف" يهدف إلى تقديم العلوم والرياضيات بقالب تفاعلي محبب إلى عقول النشء، مما يسهم في كسر الحاجز النفسي والصورة الذهنية لدى طلابنا وطالباتنا، إلى جانب إثراء المعلمين والمعلمات عن طريق تقديم برنامج مماثل مع تركيز أكبر على طرق التدريس المتطورة.