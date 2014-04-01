"التجارة" تتلف 2000 سلعة فاسدة في القويعية

أتلفت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 2000 سلعة غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، بعد ضبطها ومصادرتها وهي معروضة للبيع في أسواق القويعية، فيما تم استدعاء أصحاب المحال المتورطة في بيعها وتسويقها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك امتداداً للجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق التفتيشية للوزارة في مختلف مناطق المملكة بهدف التحقق من صحة وسلامة السلع المباعة وتجنب تعرض المستهلكين للغش والخداع.

واشتملت المواد التي جرى إتلافها على مواد غذائية تم تخزينها بطريقة سيئة ومواد أخرى مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات تجارية، وتنوعت ما بين حلويات ومكسرات وأصناف مختلفة من الأعشاب، إضافة إلى كميات من العطور التي لا تحمل بيانات تجارية.