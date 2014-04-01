"الصحة" تنظم مؤتمراً دولياً للصحة الإلكترونية

تنظم وزارة الصحة في منتصف أبريل الجاري بمدينة جدة، المؤتمر الدولي للصحة الإلكترونية "التوافق وإدارة التغيير"، برعاية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بالتعاون مع الجمعية الدولية لأنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية (HIMSS).

وأوضح نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، أن المؤتمر سيقدم رؤية واضحة حول الفكرة من وراء استراتيجيات الصحة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة وكيف تظل الوزارة في الطليعة، وأن تحافظ على دورها الريادي على المستوى الدولي في تقديم أفضل الخدمات الصحية الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية على المستوى الدولي، وكذلك إبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة الالكترونية وإسهاماتها في توفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين بمختلف أنحاء العالم، كما يتطرق المؤتمر إلى التقدم الذي وصلت إليه وزارة الصحة السعودية والاستراتيجيات التي تتبعها في تطوير استخدام تقنيات خدمة الصحة الإلكترونية لتحسين جودة وكفاءة نظام الصحة لجميع مواطني وسكان المملكة، وذلك بوجود نخبة من المختصين في مجال الصحة الالكترونية على المستوى الإقليمي والدولي وبمشاركة عدد من قيادي الوزارة.