"الهيئة" تطلق برنامج تعزيز الأمن الفكري في المدينة

أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة أمس، دورة عضو الهيئة في "تعزيز الأمن الفكري"، وذلك في مرحلتها الثانية، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة سليمان العنزي أن الدورة التي اشتملت على عدد من المحاور من أبرزها جهود المملكة في تطبيق الشريعة وخدمتها لقضايا العالم الإسلامي إلى جانب تعظيم النصوص الشرعية وغيرها من المحاور.

وأفاد أن الدورة يشارك فيها أكثر من "50" عضواً من منسوبي الفرع، وينفذها أصحاب الفضيلة المشايخ والأكاديميين وأعضاء من وحدة الأمن الفكري، بهدف تحصين المجتمع وتعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي الهيئة، فضلاً عن الاستفادة من تطبيق ذلك في عملهم الميداني.