أمير الشرقية يرعى المؤتمر العالمي السادس للسرطان

يرعى الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية المؤتمر العالمي السادس لأمراض السرطان بمشاركة 42 استشارياً دولياً من مختلف دول العالم و65 طبيباً مختصاً سعودياً، وسيقام المؤتمر، الأربعاء المقبل، بتنظيم جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية ويستمر لمدة يومين في فندق الشيراتون بالدمام.

ويناقش المؤتمر أمراض السرطان وطرق التعامل معه ومستجدات العلاج في هذا المجال مسلطا الضوء على أبرز الإحصائيات الطبية المسجلة محليا ودوليا، حيث يتضمن 3 ورش عمل، إضافة إلى عدد من الجلسات العلمية التي يقدمها نخبة من الاستشاريين والخبراء العالميين خلال يومي الأربعاء والخميس بعد أن تم اعتماد المؤتمر من الأكاديمية الأميركية للتعليم الطبي المستمر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز التركي عن شكره وامتنانه للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعمه اللامحدود ورعايته التي شملت جميع الأنشطة الخيرية بالمنطقة، وكان لها الأثر الكبير في استمرار تحقيق أهداف الجمعية النبيلة ورسالتها الإنسانية وهو ما انعكس إيجابيا على صورة المملكة عامة والمنطقة بشكل خاص، مشيدا بدور الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ومديرها الدكتور صالح الصالحي الذين سخروا كافة الخدمات لإنجاح هذا المؤتمر والوصول به إلى أعلى المستويات لتطوير الكوادر الطبية الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية.

وأوضح التركي أن المؤتمر سيعقد عددا من الجلسات العلمية، وثلاث ورش عمل، الأولى منها تستهدف الكوادر التمريضية بعنوان "دور التمريض في الرقي بجودة حياة مريض السرطان" بالتعاون مع المركز العالمي للصحة العامة ومراقبة الأمراض بالولايات الأميركية، والورشة الثانية لإدارة المستشفيات والمنشآت الصحية ويقدمها خبراء عالميون من أميركا وكندا، فيما الثالثة تأتي بعنوان "قيادات دعم حقوق مرضى السرطان" وتستهدف الجمعيات غير الربحية التي تقوم بدعم حقوق المرضى بالمملكة ودول الخليج والشرق الأوسط لأهمية هذه المنظمات الخيرية في رعاية مرضى السرطان.

