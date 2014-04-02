انطلاق ملتقى البرامج التأهيلية في الشرقية

ينظم فريق "تكامل" للتربية الخاصة بالتعاون مع الجمعية السعودية للتوحد في المنطقة الشرقية، يوم غدٍ الخميس، "فعاليات الملتقى الأول للبرامج التأهيلية في المنطقة الشرقية"، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للتوحد، ويستمر لمدة يومين، في مقر جمعية المعاقين بالدمام.

ويستهدف الملتقى تعزيز أهداف فريق تكامل للتربية الخاصة في رفع أداء الأخصائيات والفنيات في مجال عملهن، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في طرق التأهيل، حيث تعد البرامج التأهيلية والعلاجية الركيزة الأساسية في مسيرة إثراء العملية التأهيلية، وسعياً نحو تطوير الخدمات في المنطقة الشرقية.

ويتضمن الملتقى برنامجاً علمياً يشمل على 50 محطة عمل، وخمس أوراق عمل، تتضمن في اليوم الأول محاضرة بعنوان "التحديات التواصلية عند الأطفال المشخصين بطيف التوحد"، وورشة عمل عن "الانتباه المشترك: استراتيجيات لتحسين تطور مهارات اللغة لذوي التوحد".

فيما يتضمن اليوم الثاني محاضرة بعنوان: "نبذة تعريفية عن برنامج أكثر من الكلمات"، وورشة عمل عن "العناصر الأساسية في تطوير المهارات التواصلية عند الأطفال المشخصين بطيف التوحد"، وورشة أخرى بعنوان "استراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي لتعليم الأفراد ذوي اضطراب التوحد ABA".

يذكر أنه من أهم أهداف الملتقى تفعيل اليوم العالمي للتوحد في المنطقة الشرقية، وتقديم برامج واستراتيجيات حديثة لتدريب وتمكين الأسر والكوادر العاملة مع حالات التوحد، حيث يستهدف أسر ذوي التوحد والمهتمين والمتخصصين في المجال.