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تعليم البكيرية تبدأ حملة الأمن والسلامة المدرسية

المصدر: الرياض - العربية نت
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شرعت إدارة التربية والتعليم بمحافظة البكيرية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة، أمس، في المرحلة الأولى من حملة الأمن والسلامة المدرسية ميدانيا على مدارس المحافظة.

وأوضح مدير الأمن والسلامة المدرسية المساعد المهندس فيصل السالم أن الحملة تمثلت في تأمين وسائل السلامة للمدراس، حيث تم توريد وتركيب وسائل الأمن والسلامة لعدد من المدارس كمرحلة أولى، وتدريب منسوبيها على كيفية استخدامها وتوزيع مطبوعات إرشادية وبرامج مختلفة لمنسوبي المدارس لتوضيح مفهوم الأمن والسلامة المدرسية، مؤكدًا أن الحملة ستشمل جميع مدارس الإدارة.

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