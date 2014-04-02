هيئة حائل تنظم دورة تنمية المهارات السلوكية لموظفيها

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل ممثلاً في إدارة التطوير الإداري بالفرع، أمس، برنامجاً تدريبياً في "تنمية المهارات السلوكية الإيجابية في بيئة العمل"، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الرئاسة العامة للهيئة لموظفيها بهدف تطوير العمل وتنمية المهارات للوصول إلى أفضل المستويات في الأداء الوظيفي واستفاد منها 25 متدرباً من منسوبيها.

من جانبه أكد مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل للتخطيط والتطوير فرحان العنزي على اهتمام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ومتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل الشيخ معتق الحربي على إقامة مثل هذه البرامج التدريبية، التي تعنى بتنمية مهارات منسوبي الهيئة.

