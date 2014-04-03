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أمير تبوك يطلع على مشروعات تعليمية بـ107 ملايين ريال

المصدر: تبوك - العربية.نت
أمير تبوك أثناء لقائه مديرعام التربية والتعليم في المنطقة
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اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تنفيذ 10 مشروعات تعليمية في المنطقة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 107 ملايين ريال.

وحثّ أمير تبوك العاملين بالمشروعات على الانتهاء من تنفيذها في وقتها المحدد وفق التصاميم التربوية والتعليمية المعتمدة، التي توفر البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الدكتور محمد اللحيدان.

وأوضح اللحيدان أن المشروعات الجديدة تضمنت اعتماد ثلاثة مجمعات، يشمل كل مجمع ثلاث مراحل دراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي), إضافة إلى صالة رياضية في كل مجمع, كما تم اعتماد مبنى جديد لمعهد التربية الفكرية بالمنطقة، واعتمدت مدرستان من النماذج الكبيرة، وأربع مدارس من النماذج الصغيرة, وتوزعت المشروعات الجديدة بين مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة.

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