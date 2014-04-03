المدينة الصناعية بجدة تحتفي بـ300 مسلم جديد

احتفت المدينة الصناعية بجدة، أمس، بدخول 300 عامل وافد للإسلام، حيث أقام المكتب التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بالمدينة الصناعية، ملتقى تكريمياً للعمال الذين اعتنقوا الإسلام خلال الربع الأول من العام الجاري 1435هـ، معظمهم من العاملين في مصانع المدينة الصناعية.

وتخللت فعاليات الملتقى الذي أقيم بالمدينة الصناعية، وحضره أكثر من 2000 عامل وافد، العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، كما تضمنت مسابقات وسحوبات على جوائز مختلفة، وعرضاً لأفلام تعريفية عن الإسلام بأربع لغات مختلفة، وفقرة تكريم للرعاة والأشخاص، فيما تكفل المكتب الدعوي بتوفير مستلزمات التنقل والضيافة للمشاركين في الملتقى.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني المهندس مازن بترجي أن ملتقى التكريم يأتي ضمن برامج وأنشطة المكتب التي تقام كل ثلاثة أشهر للمسلمين، مبيناً أن التكريم يأتي لغرض متابعتهم وتشجيعهم من أجل أن يظلوا مرتبطين بأنشطة المكتب الدعوية.

من جهته، أفاد المدير العام لتعاوني الصناعية بجدة منصور آل خيرات، أن المكتب تمكَّن خلال أشهر الربع الأول من العام الميلادي 2014، من تحقيق تواجد دعوي متميز وسط الجاليات المختلفة، مما أثمر هذه النتيجة المباركة.

وأفاد أن أنشطة المكتب وبرامجه وأعماله متعددة وكثيرة ومدروسة حسب معايير متزنة ومنظمة، وتصب في خدمة ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام والوقوف إلى جانب المسلمين الجدد، سواء في تعليمهم وإرشادهم لكيفية أدائهم الشعائر الإسلامية عبر وسائل دعوية ذكية تعتمد على التخصص والاحتراف لغرض التماشي مع مستجدات التقنية الحديثة.