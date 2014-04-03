تعليم الباحة يناقش آلية تطوير مدارس المنطقة

ناقشت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الباحة آلية تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير مدارس المنطقة، للفصل الدراسي الثاني للعام 1434- 1435.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش بمساعديه، أمس، بمقر الإدارة، الذي تم فيه أيضاً مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق البرنامج.

كما عرض مدير وحدة تطوير المدارس عبداللطيف العارفة أهم البرامج والمشروعات المنفذة خلال الفترة الماضية من العام الدراسي الحالي ومدى الأثر الإيجابي لتطبيقها، مبيناً سعي وحدة تطوير المدارس للتوسع في برامج التطوير في الأعوام القادمة نظرا لما حققه البرنامج من نجاحات موفقة في المدارس المطبقة للبرنامج.

من جهته أكد المدير العام على أهمية العمل بمهنية عالية لتنفيذ جميع البرامج والفعاليات بكفاءة عالية، والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تنفيذ البرنامج من خلال وضع الحلول والتدابير التربوية المناسبة.

