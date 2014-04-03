تعليم مكة يبدأ حصر المشمولين بالنقل في 1400 مدرسة

بدأت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطة التوسع في النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام للعام الدراسي القادم 1435/1436هـ.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد بن جابر السلمي أن الإدارة بدأت في حصر أعداد الطلاب المشمولين بالنقل المدرسي والطلاب والطالبات المحتاجين للنقل للعام الدراسي القادم في أكثر من 1400 مدرسة، وذلك للعمل على تحديد الاحتياج العام للمنطقة التعليمية وإدراجها ضمن خطة التشغيل من قبل شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي.

وبين أن الإدارة تعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح المشروع الوطني الذي يستهدف نقل الطلاب بوسائل آمنة من البيت إلى المدرسة والعكس تحت إشراف تربوي، من خلال إدارات المدارس رغبة منها في توفير النقل التعليمي لمستحقيه على نطاق واسع في جميع مدارس التعليم العام بهدف التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل أولياء الأمور والحفاظ على سلامة الطلاب من الحوادث المرورية، والتخفيف من الازدحام المروري الذي تشهده الطرق العامة خلال أوقات الذروة، مفيدًا أن النقل التعليمي يخدم حاليًا أكثر من 20 ألف طالبة في المنطقة.

