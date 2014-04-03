جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تحتفي بيوم "التوحد"

احتفت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة شطر الطالبات ممثلةً في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة أمس بفعاليات اليوم العالمي للتوحد 2014، وذلك بمسرح شطر الطالبات.

وتشهد الفعاليات التي تستمر على مدى يومين تقديم عدد من الأوراق العلمية وورش العمل التي تستهدف أمهات وأطفال التوحد والعاملين بالمراكز الحكومية والخيرية للوقوف على الصعوبات التي تواجه أسر أطفال التوحد في مراحل التشخيص والتأهيل والتدريب.

وصاحب الفعاليات معرض من إعداد طالبات كلية التربية "قسم التربية الخاصة"، ومراكز التوحد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والذي ضم عدداً من الأركان عرضت فيها نماذج من المعينات التعليمية المساعدة والبرمجيات التي تساعد الطفل التوحدي على التواصل.

