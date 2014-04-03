مركز الأمير سلطان للقلب في القصيم ينظم حملة توعوية

ينظم مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم، مساء يوم غد الجمعة، حملته التوعوية الـ 18 للوقاية من أمراض القلب تحت شعار "قلبك حياتك.. احمِ شباب قلبك"، وذلك في مجمع النخيل بلازا في بريدة.

وأوضحت رئيسة قسم التثقيف الصحي في المركز المديرة التنفيذية للحملات التوعوية مريم الحربي أن الحملة تأتي استمراراً لسلسلة الحملات التوعوية التي ينظمها المركز في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع، وتهدف إلى تبصيرهم بسبل الوقاية من أمراض القلب والشرايين، والحد منها من خلال ورش تثقيفية متنوعة، ونصائح ورسائل توعوية واستشارات طبية تتعلق بصحة القلب، داعيةً الجميع إلى زيارة الحملة والاستفادة مما تقدمه.

