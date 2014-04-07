افتتاح معرض "أنامل مبدعة" في صبيا

افتتح مدير الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التربية والتعليم بصبيا علي بن يحيى مصيخ الليلة الماضية معرض" أنامل مبدعة " الذي تنفذه طالبات ومعلمات مدارس الحرجة الإبتداية والمتوسطة والثانوية وذلك بمجمع الراشد مول التجاري بمدينة جيزان .

وتجول مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا والحضور في أركان المعرض وشاهد محتوياته والذي اشتمل على العديد من اللوحات والمجسمات والأعمال المتنوعة تمثل مشاركات الطالبات واستمع إلى شرح من المشاركات .

وأعرب مصيخ عن شكره وتقديره لكل العاملين والعاملات على نجاح فعاليات المعرض منوهاً بمستوى أداء المدرسة من خلال ما اطلع عليه من شواهد تشير إلى جهود موفقة في التخطيط والتنفيذ ، مبيناً أن الهدف من إقامة المعرض هو تنمية وإبراز المواهب الفنية لدى الطالبات وتطوير المهارات الطلابية وإبراز الأعمال الفنية بالمدرسة .

وأشاد بمستوى مشاركات الطالبات وما اشتملت عليه من إبداعات ومواهب واعدة تبشر بالخير ، حاثاً على بذل المزيد من الجهد والعطاء والدعم لكل ما من شأنه تقديم الرعاية التربوية المثلى لطالبات محافظة صبيا.

