افتتاح ملتقى المدارس في الخرج

تنظم الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الخرج غداً الثلاثاء ملتقى مدارس الخرج الأهلية والأجنبية بعنوان " المدارس الأهلية والأجنبية إبداع وعطاء " وذلك بمسرح مدارس الجامعة الأهلية بحي غرناطة في مدينة السيح.

ويهدف الملتقى لمناقشة واقع التعليم الأهلي والأجنبي في الخرج ومؤشرات الأداء ، واستعراض مستجدات وخطط التطوير ، وتبادل الخبرات بين المشاركين ، سعياً للوصول لبيئة تعليمية جاذبة تحقق أهداف التربية والتعليم.

وتتضمن فعاليات الملتقى حلقات عمل تتناول بعض الموضوعات المهمة وعرض بعض التجارب التربوية الرائدة في التعليم الأهلي والأجنبي والتي سيتناولها عدد من المتخصصين المشاركين من خلال العديد من أوراق العمل وحلقات النقاش .

وسيصاحب الملتقى المعرض الختامي لأنشطة المدارس الأهلية والأجنبية في قطاعي التعليم في السيح والدلم .

