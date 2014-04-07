جامعة نجران تفتح تخصصات بكالوريوس وماجستير جديدة

تفتح جامعة نجران خلال العام المقبل عدداً من التخصصات الجديدة للطلاب والطالبات في مرحلتي البكالوريوس والماجستير؛ منها تخصصا الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية.

وأوضح مدير جامعة نجران الدكتور محمد الحسن أن من أهم التخصصات التي سيتم افتتاحها لمرحلة البكالوريوس تخصصي الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى تخصصات الهندسة الموجودة حالياً التي تشمل الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والمعمارية، كما ستطرح الجامعة العام المقبل تخصص أصول الدين للطالبات والمحاسبة للطالبات وكلية للغات "ترجمة إنجليزي" للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تخصص اللغة الإنجليزية الموجودة حالياً بمساريها الأدبي والتربوي.

وأبان أنه سيتم استحداث عدد من الدبلومات، وبرنامجين للماجستير، أحدهما في الفيزياء للطلاب والآخر إدارة أعمال للطالبات، وبذلك يصبح عدد برامج الماجستير المتاحة في الجامعة 8 برامج.

يذكر أن جامعة نجران كانت منذ 6 سنوات عبارة عن كلية مجتمع فقط، والآن أصبحت جامعة شاملة تحتوي على التخصصات كافة التي يحتاجها سوق العمل؛ حيث يدرس فيها 25 ألف طالب وطالبة في 14 كلية علمية ونظرية وطبية.