شراكة بين معهد البحوث وكلية الهندسة بجامعة أم القرى

بحث عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور فيصل بن أحمد علاف، مع عميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية بالجامعة الدكتور حمزة غلمان، أوجه التعاون مع الكلية في مجالات الدراسات الاستشارية والتدريب والتأهيل، بحضور عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمجيد الغامدي ووكيل المعهد للتطوير وتنفيذ الأعمال الدكتور عبدالرحمن الأهدل، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس من الكلية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المعهد بالمدينة الجامعية في العابدية.

واستعرض عميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية الدكتور حمزة غلمان إمكانات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والمجالات التي يمكن للكلية المشاركة بها مع المعهد، مشيراً إلى أن الكلية لديها كوادر متميزة مستعدة في التعاون مع المعهد في المجالات التأهيلية والاستشارية والتدريبية.

ومن جانبه بين عميد المعهد الدكتور فيصل علاف أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين المعهد وكلية الهندسة في المجالات المختلفة لخدمة الجامعة والمجتمع والاستفادة من إمكانات الكلية وخبرات أعضاء هيئة التدريس بها في خدمة المؤسسات المجتمعية المختلفة، وتقديم خدمات ودراسات بحثية للجهات المجتمعية المختلفة.

وقال الدكتور العلاف: "إن المعهد يهدف إلى مد أواصر التعاون مع كليات ومعاهد الجامعة المختلفة وبين المؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص"، مؤكداً أن المعهد يسعى إلى تقديم الدراسات والخدمات الاستشارية والتدريب المهني المعتمد بهدف نقل المعرفة للمستفيدين بجودة عالية، من خلال توظيف إمكانات جامعة أم القرى البشرية والمادية والمعرفية وبناء الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً.