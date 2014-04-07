صحة حائل تدشن فعاليات لصحة الفم والأسنان

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور عبدالمحسن بن سعود العمّار، أمس، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الخامس لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار "الأسنان صحة وجمال"، وذلك في مركز الغاردن مول التجاري بحائل .

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور معزي بن إبراهيم المنصور، أن الفعاليات التي تستمر على مدى أسبوع وتقام في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية ومركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام والقطاع الخاص، تعد من الأسابيع المعتمدة لدى وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن فعاليات الأسبوع الخليجي تستهدف الأسر عامة وتهدف لنشر الوعي في المجتمع، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض الفموية المزمنة من أجل الحد منها.

وأبان الدكتور المنصور، أن الفعاليات تحتوي على برامج تثقيفية معتمدة تشتمل على جناح توعوي متنوع لتعزيز مفهوم صحة الفم والأسنان .