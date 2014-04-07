ملتقى لمكافحة المخدرات والتدخين في الطائف

تنطلق، غداً الثلاثاء، فعاليات ملتقى "أشعلها أملاً بإلقائها" في عامه الرابع، الذي تنظمه جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة الطائف، بحضور محافظ الطائف فهد بن معمر، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وذلك في قاعة السلام للاحتفالات بحي النسيم.

ويتخلل الملتقى الذي تستمر فعالياته خمسة أيام، العديد من المحاضرات الدينية، والتوعوية، والدورات التدريبية، ومعرضاً عن أضرار التدخين والمخدرات، وورش عمل، وغيرها من المشاركات لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الخيرية.