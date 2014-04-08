حملة توعوية لمرضى السكري بالطائف

كشفت فرق المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف 20 حالة مصابة بداء السكري، وذلك خلال الحملة التوعوية حول التعامل مع السكري، التي انطلقت الأسبوع المنصرم في أحد المراكز التجارية بالمحافظة.

وأوضح مدير التوعية الصحية بصحة الطائف عادل الزايدي أن الحملة التي نفذت في المراكز التجارية بالمحافظة استطاعت فحص أكثر من 500 شخص من الجنسين.

وبيّن أن الحملة تستهدف التوعية عن مرض السكري والوقاية منه، مضيفاً أنه تم خلال الحملة تنظيم فعاليات صحية توعوية تتزامن مع اليوم العالمي للسكري، في إطار حملات التوعية الصحية التي تقوم بها صحة الطائف على مدار العام، واستمرار للأنشطة والفعاليات التوعوية الصحية.

وأفاد أن حملة "السمنة والأمراض المصاحبة لها" تهدف إلى رفع نسبة الوعي بين أفراد المجتمع وتغيير المواقف تجاه الممارسات غير الصحية، وتشجيع تبني السلوكيات الصحية بين فئات المجتمع للتعامل مع مرض السكري، والتعريف بالمشكلات الصحية المرتبطة بمرض السكري، وآثارها على صحة الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية اتباع الأنماط الصحية السليمة للوصول إلى صحة أفضل، ومن أهمها التغذية الصحية والنشاط البدني للتعامل مع المرض، وتعزيز التوعية الصحية لدى المرضى المصابين بالسكري، وتعريفهم بالإرشادات والممارسات الصحية التي تساعدهم على التحكم بمستوى السكر واتباع الأنماط الصحية، بالإضافة إلى تزويد المرضى المسجلين في وزارة الصحة بأجهزة قياس السكر وملحقاتها من الأشرطة والإبر من خلال مراكز ووحدات السكري المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

وأضاف مدير التوعية الصحية بصحة الطائف أن فعاليات الحملة تتضمن إجراء فحوصات السكري في الدم، إضافة لإقامة ركن توعوي بهدف تقديم جرعة من التوعية والتثقيف الصحي حول التعامل مع السكري ومرضى السكري.

ولفت إلى أن فعاليات الحملة تتضمن نشر التوعية الصحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم معارض توعوية صحية متنقلة في المراكز التجارية والمنتزهات من خلال استخدام مجسمات تهدف إلى التعريف بعوامل خطورة الإصابة بالسكري وطرق الوقاية منه من خلال اتباع الأنماط الصحية السليمة.

