مدير تعليم نجران يفتتح مسابقة القرآن والسنة "تدبر"

افتتح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة نجران ناصر بن سليمان المنيع أمس، تصفيات المرحلة الثالثة من مسابقة وزارة التربية والتعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية "تدبر"، التي تستضيفها الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة نجران، وذلك في مقر بيت الطالب بحي الفهد بمشاركة 116 طالبا ومعلما من 10 إدارات تعليمية على مستوى المملكة.

وتحدث المدير العام للتربية والتعليم بنجران خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عن الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ودعم كل المسابقات التي تقام داخل المملكة أو خارجها على المستوى العالمي، إلى جانب مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمهما الله ـ ومسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، إضافة إلى إنشاء الجمعيات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يتحدث عن مراحل التصفيات والفائزين في المسابقة الماضية، بعدها انطلقت التصفيات بمسابقة القرآن الكريم.