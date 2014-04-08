هاتف طوارئ على مدار الساعة لخدمة المساجد في الشرقية

خصص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية خطين هاتفيين هما 0138250044 - 0138250055 على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال بلاغات الأعطال والملاحظات عن الجوامع والمساجد.

وأبان المدير العام للفرع عبدالله اللحيدان أن هذه الخدمة تهدف للتواصل مع المصلين، واستقبال ملاحظاتهم والإبلاغ عن الأعطال في أي وقت للتعامل معها في حينها عبر المراقبين والفنيين المناوبين على مدار الساعة في قسم الصيانة الذاتية في الفرع.

وأفاد أن فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية يشرف على ما يقارب 3500 مسجد، و742 وظيفة خطيب جمعة، و1846 وظيفة إمام فروض، و2059 وظيفة مؤذن، و940 وظيفة خادم يصرف لهم أكثر من 180 مليون ريال سنويًا، فيما تشمل عقود الصيانة 1350 مسجدًا، بقيمة تقدر بـ 85 مليون ريال.