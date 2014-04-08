914 مليون ريال لتنفيذ مشاريع المياه بمحافظة بلجرشي

بحث مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس محمد بن منصور آل عضيد مع محافظ بالجرشي سفر بن سويد الغامدي، ورئيس البلدية المهندس سعيد مشعان، عدداً من الأمور المتعلقة بمشاريع المياه بالمحافظة خلال اللقاء الذي جمعهم بمقر المحافظة أمس.

وناقش اللقاء إيصال المياه لقرى شمال المحافظة وقرى الأطراف البعيدة، حيث بيّن المهندس آل عضيد أن شبكات المياه تغطي نسبة تصل إلى 90% من المحافظة، ولم يتبق سوى تسع قرى، وستتم خدمتهم بالشبكة حسب الاعتمادات المالية، أما الأماكن البعيدة فستتم خدمتها بإنشاء مشاريع مصغرة عبارة عن آبار وخزانات وشبكة مياه.

واطلع المجتمعون على مراحل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، والمشروع العاجل المتمثل في إنشاء وحدة معالجة مصغرة تسهم بشكل كبير في الإصحاح البيئي، إلى جانب مناقشة تفاوت أسعار الناقلات خلال المواسم، وآلية تحقيق وسائل السلامة بمقر العمل بمشاريع المياه.

من جهة أخرى قام مدير عام المياه بجولة تفقدية للمشاريع الجاري تنفذيها بالمحافظة البالغ قيمتها 149.481.157 ريالا تشمل حفر 13 بئرا بقيمة 2.126.840 ريالًا، وإنشاء ثلاثة سدود ( اللاحجة، أم الرجلين، الجنابين) بقيمة 35.226.574 ريالًا، وتنفيذ ثلاث شبكات لقرى بالشهم المرحلة الثانية والثالثة وبني سعيد المرحلة الثانية بقيمة 52.156.438 ريالًا، واستكمال مشروع نقل المياه من الجنابين إلى شرى بقيمة 29.920.000 ريال، وتنفيذ محطة تنقية مياه سد وادي الجنابين بقيمة 40 مليون ريال، إلى جانب عقود السقيا المجانية التي تصل قيمتها 5.243.000 ريال.

وفي ختام الجولة اجتمع مدير عام المياه بمنطقة الباحة والمختصين بالمديرية مع منسوبي فرع المياه ببلجرشي، حيث تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بخدمات المياه بالمحافظة، فيما كرم عددا من الموظفين المتميزين في أداء عملهم.

