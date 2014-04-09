الأجهزة الأمنية تقبض على 143 مخالفاً في الباحة

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي القبض على 143 وافداً من جنسيات مختلفة يقيمون في البلاد بطريقة غير نظامية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة المقدم سعد طراد أن معظم المقبوض عليهم تم التستر عليهم بمساعدة مواطنين لم يكونوا على قدر من المسؤولية، وفضلوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة للوطن، مؤكداً بأنهم سيكونون تحت طائلة المساءلة القانونية وتطبيق الأنظمة بحقهم.

من جانبه أكد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء مسفر الخثعمي أن الحملات التفتيشية ستستمر حتى تحقق أهدافها المرجوة بإذن لله تعالى، منوهاً في نفس السياق بضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن واستشعار المسؤولية بما يخدم المصلحة العامة.