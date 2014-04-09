اللواء الصولي يكرم عددا من منسوبي شرطة جدة

‏‫كرم اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة بمكتبه عددا من منسوبي شرطة جدة نظير تميزهم في الأعمال الميدانية وبراعتهم في التوصل لنتائج حاسمة، ساهمت في حل قضايا جنائية غامضة.

يشار إلى أن ذلك التكريم بتوجيهات من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومتابعة من مدير الأمن العام نظير جهد أمني قام به رجال الأمن في شرطة جدة.

وذكر اللواء الصولي في حديثه أنهم عملوا واستحقوا التكريم وأنه يأمل منهم بالمزيد لاسيما وأن ولاة الأمر وقيادة الأمن العام لا يألون جهدًا في مكافأة المجتهد وتقدير جهده، كما هنأ المكرمين وتمنى لهم التوفيق والسداد.

