بلدية فرسان تنفذ مشروعات بـ 120 مليون ريال

يدشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز خلال زيارته لجزيرة فرسان يوم الجمعة 18 من الشهر الجاري، عدداً من المشروعات البلدية بتكلفة تتجاوز الـ 120 مليون ريال، فيما يضع حجر الأسس لمشروعات بلدية جديدة ويطلع على المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد أمين منطقة جازان محمد الشايع أن متابعة أمير المنطقة تعد حافزا للجميع لبذل كل الجهود وإنجاز الأعمال والمشروعات وفق الخطط الموضوعة التي تحقق الاستفادة المثلى من تلك المشروعات.

من جانبه، بين رئيس بلدية فرسان عبدالعزيز الشعبي أن المشروعات البلدية تقوم بتطوير الواجهة البحرية وتطوير وتحسين شواطئ فرسان، وإنشاء المرافق العامة، وتسوير المقابر، وإنشاء مغاسل الموتى، ومبنى الأراضي، وقاعة الاجتماعات والخدمات، ومشروع إنشاء المركز الحضري، والسوق النموذجي، والمرحلة الثانية من مشروع تنظيم ساحة البلدية، إلى جانب افتتاح حدائق بأحياء فرسان والمسطحات الخضراء ومشروعات الميادين والساحات العامة ومشروع ساحة الاحتفالات، فضلا عن مشروعات تحسين وتجميل المداخل والسفلتة والإنارة والأرصفة ومشروعات درء أخطار السيول والتخلص من النفايات وردم المستنقعات، مشيرا إلى أن تكاليف تلك المشروعات تبلغ أكثر من 51.281 مليون ريال.

وأفاد الشعبي أن أمير منطقة جازان سيقوم كذلك بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات البلدية الجديدة في مجالات تحسين وتطوير الشواطئ، وإنشاء أسواق وإنشاء شوارع ومواقف ومشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة وحفر آبار وخزانات مياه وشبكات، وذلك بتكلفة تصل إلى 33.511 مليون ريال.

وأبان الشعبي أن بلدية فرسان تعمل حاليا على تنفيذ العديد من المشروعات البلدية والتي تشمل المرحلة الأولى من مشروعات تحسين وتجميل شواطئ فرسان وإنشاء مراسي وواجهات بحرية، والمرحلة الثانية من مشروعات تحسين وتجميل المداخل وإنشاء شوارع ومواقف ومشروعات للسفلتة والإنارة والأرصفة، وذلك بتكلفة تبلغ 35.573 مليون ريال.