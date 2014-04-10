أمير منطقة القصيم يتفقد مركز شرطة بريدة الجنوبي

تفقد أمير منطقة القصيم، ظهر أمس، مركز شرطة بريدة الجنوبي، وكان في استقباله مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب، وعدد من قيادات الأمن العام بالمنطقة.

واطلع سموه الكريم على صالة البلاغات بالمركز، والتي تعمل وفق النظام الإلكتروني، كما اطلع على التوقيف الاحتياطي وعدد من المكاتب الرئيسية.

كما اطلع سموه على شرح لإجراءات القضايا من بداية تلقي البلاغ إلى عرض القضية على جهات الاختصاص، وقدم هذا الشرح العقيد جعيدان الحميداني مدير مركز شرطة بريدة الجنوبي.

بعدها سجل سموه الكريم كلمة توجيهية في دفتر الزيارات، منوهاً فيها بأداء شرطة منطقة القصيم عامة ومركز شرطة بريدة الجنوبي خاصة.