الخدمة الاجتماعية للطالبات بمركز الأمير سلمان

قام مركز الأمير سلمان لأمراض الكلى ممثلاً بقسم الخدمة الاجتماعية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بإعداد برنامج لتفعيل اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، قدمه طالبات التدريب الميداني بقسم الخدمة.

وقدمت الطالبات خلال البرنامج عدة أنشطة تشمل إلقاء محاضرة بعنوان ( الخدمة الاجتماعية الطبية)، وتوزيع بروشورات تعريفية بدور الخدمة الاجتماعية، وهدايا رمزية .

وأوضحت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز الأخصائية حصة العون أن الهدف من اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي يقام في كل عام يتمثل في الوصول إلى التعريف الفعلي بأبعاد الخدمة الاجتماعية وأهميتها في التكوين الاجتماعي، فيتضح الدور الذي يقوم به قسم الخدمات الاجتماعية الطبية من نشاطات وجهود في كافة أقسام المركز بدءًا بالأقسام الطبية ومروراً بالتنسيق مع الإدارة في مناقشة كل ما يخص المرضى والمراجعين وسبل العمل على إنجاز وتقديم أرقى سبل الخدمة الاجتماعية الهم.



