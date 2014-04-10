تعليم عسير يستضيف مسابقة القرآن الكريم والسنة

تستضيف الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير الأحد القادم، 11 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها "تدبر".

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم جلوي آل كركمان، أن الإدارات التعليمية المشاركة تشمل: حائل، والباحة، والقويعية، والخرج، والحوطة، ووداي الدواسر، والمذنب، وعنيزة، وصبيا، والبكيرية، والأفلاج، لافتاً إلى أن عدد الطلاب المشاركين في المسابقة 86 طالباً و13 معلماً في فروعها المختلفة، إلى جانب 20 محكماً يحكمها، و11 مشرفاً يشرف عليها.

من جهته بين مدير إدارة التوعية الإسلامية محمد آل الشيخ، أن المسابقة التي تستمر لـ 5 أيام بمقر بيت الطالب، تم تشكيل 7 لجان لها تضم 34 عضواً، مشيراً إلى أن هذه اللجان تعنى بالتخطيط والتنظيم للمسابقة وتشمل: اللجنة الإشرافية، واللجنة الإدارية والمالية، ولجنة التحكيم، ولجنة البرامج المصاحبة، واللجنة الإعلامية والجوائز، ولجنة الاستقبال والسكن، ولجنة التغذية.

