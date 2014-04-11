بلدية الخفجي تزيل مخلفات الأشجار والمفروشات التالفة

تمكنت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بقسم النظافة والحركة من خلال حملة نظافة شملت عددا من الأحياء السكنية والصناعية، واستمرت مدة أسبوعين من إزالة مخلفات بناء مجهولة المصدر، ونفايات في بعض الأماكن بالأحياء السكنية، والشوارع الرئيسة والداخلية، وكذلك رفع أكثر من 14210 أمتار مكعبة، وإزالة أكثر من 210 أمتار مكعبة من مخلفات الأشجار والمفروشات والأثاث التالف، وتوزيع 70 حاوية نفايات، إضافة إلى رفع 150 من الإطارات التالفة.

وتم تنظيف جميع الشوارع الرئيسية والداخلية للمحافظة بالمكانس الآلية واليدوية، ورفع 560 متراً مكعباً من الرمال في عدد من الأحياء السكنية والصناعية، كما تم رفع نفايات ومخلفات من حي الملك فهد، مع إزالة بقايا الأشجار والأثاث التالف، ورفع 4000 متر مكعب من مخلفات البناء.

وأوضح رئيس بلدية الخفجي المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن الحملة التي تمت مؤخراً مستمرة خلال الأيام القادمة، مشتملة على عدد من الأحياء، لافتاً النظر إلى أنه تم توجيه إنذارات لأصحاب المحال التجارية في سوق العزيزية الشعبي بعدم العمل خارج حدود المحل والاهتمام بالنظافة، فيما يقوم قسم النظافة والحركة حالياً بعمل حملات متفرقة على المنطقة الصناعية لإزالة أكوام النفايات ومخلفات البناء مجهولة المصدر، ولا يزال العمل جاريا لشفط المياه من بعض الأحياء، مع القيام بدفن وتسوية للأراضي المتواجد بها مستنقعات صغيرة وتقوم الفرق الميدانية للبلدية بمكافحة الحشرات والبعوض بالرش اليومي بالمبيدات الحشرية.

وأفاد أن البلدية تقوم حالياً بإزالة أكوام الرمال بشكل يومي من هجره أبرق الكبريت، حيث تم عمل جدول متزامن مع هبوب الرياح لتقليل الآثار السلبية للرمال الزاحفة مع رفعها إلى خارج الهجرة، بينما دعا جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية؛ وذلك بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها في المردم المخصص لها.

وبين أن البلدية لن تتوانى عن تطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك، وعدم إلقاء الأوراق والعلب المعدنية والزجاجية والأكياس وغيرها على الطرقات ووضعها داخل حاويات القمامة المنتشرة على طول الشوارع الرئيسية والداخلية.