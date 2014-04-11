فعاليات للهيئة السعودية للحياة الفطرية بـ"طبرجل"

تحت رعاية الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يدشن الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بعد غدٍ الفعاليات التوعوية عن أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي بمحافظة "طبرجل".

وتتضمن الفعاليات إقامة محاضرة عن أهمية الحياة الفطرية من منظور إسلامي يلقيها الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر، يلي ذلك عرض مرئي يوضح جهود الهيئة للمحافظة على الحياة الفطرية في ربوع المملكة، ثم عرض فيلم عن استعادة التراث الفطري.

وسيقوم رئيس الهيئة بعقد لقاء مفتوح يتناول خلاله أهم قضايا المحافظة على الحياة الفطرية خارج وداخل المناطق المحمية ودور المواطن والجهات الحكومية في مؤازرة الهيئة في أداء رسالتها في الحفاظ على التنوع الأحيائي.

وأشاد الأمير بندر بن سعود في تصريح بهذه المناسبة، بالجهود الحضارية التي يقوم بها أمير منطقة الجوف وبالدعم الذي تلقاه الهيئة من سموه للمحافظة على التنوع الأحيائي والثروات الفطرية بالمنطقة، منوها بدور الجهات الإعلامية والتعليمية وبأفراد المجتمع في المنطقة لدعم مسيرة المحافظة على التراث الفطري للمملكة.

يذكر أن محمية "حرة الحرة" من أولى المحميات التي أقامتها الهيئة، وتقع في شمال المملكة في النطاق الإداري لإمارتي منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، وتبلغ مساحتها الاجمالية 13775 كيلومتراً مربعاً.



