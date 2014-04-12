أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن

يرعى الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، بحضور الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب الرئيس الفخري للجمعية، الحفل السنوي الذي تقيمه الجمعية لتكريم حفظة كتاب الله على مستوى منطقة الرياض، الثلاثاء المقبل، في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ورفع رئيس الجمعية الشيخ سعد بن محمد آل فريان الشكر والامتنان للأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز على تفضله برعاية حفل الجمعية، مؤكدًا أن رعاية سموه وحضور سمو نائبه، يعد امتدادا للعناية الكبيرة التي توليها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله.

وأبان أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض تشرف على أكثر من (5000) حلقة في أكثر من (1100) مسجد، وكذلك (300) دار نسائية يدرس بها قرابة (135) ألف طالب وطالبة في مدينة الرياض، إضافة إلى (30) فرعاً للجمعية في جميع محافظات ومراكز منطقة الرياض.