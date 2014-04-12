أمير جازان يدشن ثلاث عبّارات لنقل المواد لـ"فرسان"

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يوم غد، حفل تدشين ثلاث عبّارات لنقل مواد البناء والأعلاف والوقود من جازان إلى جزيرة فرسان، والتي تم تأمينها بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وذلك بميناء مدينة جيزان، بحضور معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري.

وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن تدشين العبّارات سيكون له الأثر الإيجابي والإسهام الفاعل في تنمية وتطوير جزيرة فرسان وتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، كما ستسهم في خفض أسعار مواد البناء والمحروقات في فرسان.

وبين أن زيادة الرحلات الترددية لعبارات النقل الثلاث بين مينائي جيزان وفرسان سيكون له دور في التسهيل على سيارات النقل وزيادة حركتها اليومية بين الميناءين، مما يؤدي إلى خفض الأسعار بالجزيرة. من جانبه عد محافظ جزيرة فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني في تصريح مماثل تدشين العبّارات الثلاث تتويجًا لاهتمام القيادة الرشيدة بتوفير جميع المتطلبات التنموية بمناطق المملكة، لافتا النظر إلى المتابعة الدائمة والاهتمام المتواصل من قبل أمير منطقة جازان وسعيه المستمر لتنمية وتطوير محافظات منطقة جازان.

وأبان أن تدشين العبّارات سيتيح فرصة كبيرة ويفتح مجالات للعمل أمام شباب محافظة فرسان لاستثمار ذلك بالمشاركة الفعلية مع القطاع الخاص في استثمار نقل المواد الأساسية إلى جزيرة فرسان، خاصة وأن الجزيرة تشهد نموا مضطردا وتوسعا في المجالات الخدمية والتنموية كافة، فضلا عن المشروعات الاستثمارية الأخرى.

وشدد الدعجاني على قدرة شباب جزيرة فرسان على إثبات أنفسهم وتحقيق النجاح من خلال وعيهم في أهمية المشاركة والاستفادة من كل الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وأفاد مدير عام الطرق والنقل بمنطقة جازان المهندس ناصر بن علي الحازمي أن العبّارات التي ترسو حاليا بميناء مدينة جيزان يبلغ طول كل واحدة منها "79 " متراً وتتسع كل عبارة لنحو "25" شاحنة من الحجم الكبير والمتوسط لنقل المنتجات الحيوانية والزراعية والمشتقات البترولية.

وأكد أن العبّارات متوافقة مع متطلبات مدونة الإدارة الآمنة لسلامة عمل السفن، ومصنفة لدى إحدى هيئات التصنيف العالمية المعتمدة لدى المملكة، إلى جانب كونها متوافقة مع متطلبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.