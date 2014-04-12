هيئة الري والصرف بالأحساء تواصل صيانة تهيئة العيون

نفذت هيئة الري والصرف بالأحساء مؤخراً من خلال إدارتي الصيانة العامة والري صيانة شاملة لموقع "عين الحارة" والمرافق المحيطة بها، شملت حوض السباحة والسور الخارجي مع إزالة الحشائش المحيطة بالعين وإعادة طلاء الجدران الخارجية والداخلية للموقع مع صيانة أعمدة الإنارة بشكل كامل، وتأهيل موقع العين للزوار وهواة السباحة، وذلك ضمن الجهود الذاتية لهيئة الري والصرف بالأحساء المستمرة التي تهدف إلى إجراء الصيانة العامة والدورية لمواقع الهيئة ومرافقها وتأهيلها للأداء الأمثل دائماً.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فرحان العقيل أن الهيئة تقوم دائماً بإجراء الصيانة اللازمة لعموم مرافقها وتحرص دائماً على توفير الخدمات اللازمة للمزارعين وزوار مواقعها و بالذات المواقع الخاصة بالعيون المعدة للسباحة.

تجدر الإشارة إلى أن المواعيد المحددة لممارسة السباحة في مواقع العيون المخصصة للسباحة وهي "عين أم سبعة والحارة والجوهرية" تم تحديدها على فترتين الأولى من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والفترة الثانية من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً وذلك تزامناً مع دخول فصل الصيف وخدمة لرواد المواقع.

