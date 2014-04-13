بلدية القطيف تطور شارع أحد لتخفيف الازدحام المروري

كشف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري أن البلدية وضعت حلولاً مناسبة للمساهمة في تخفيف الازدحام الذي شهدته مختلف الشوارع الفرعية لمحافظة القطيف منذ البدء في الأعمال التطويرية لشارع "أحد"، من خلال تقديم اقتراح لحلول بديلة لمحاولة احتواء الأزمة المرورية وللمساهمة في تجاوز الوضع الراهن.

يأتي ذلك في ظل سعي بلدية محافظة القطيف لإنهاء الاختناق المروري الذي ظهر مع بدء إغلاق الطريق الذي يعد شرياناً رئيسياً لمختلف المناطق كونه الرابط للطريق السريع الجبيل – الدمام، حيث إن البلدية بدأت بتطوير الجزء الجنوبي من الطريق ضمن مشروع تطوير وتحسين طريق أحد بالقطيف بأكثر من 14 مليون ريال.

وقال إن أعمال التطوير تنقسم إلى مراحل، وتم البدء كمرحلة أولى بالجزء الجنوبي من الشارع بطول 2700 متر طولي وسيتم إغلاق الطريق ونقل الحركة المرورية إلى الاتجاه الشمالي من شارع أحد، وسيشمل هذا التطوير تحسين مدخل مدينة القطيف الرئيسي من شارع أحد بدءاً من تقاطع طريق الجبيل السريع حتى شارع ابن النفيس شرقاً، وستتضمن الأعمال إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وإزالة طبقة الأساس الحجري القديم، وتسوية الطريق الترابية بحسب المواصفات الفنية.

ومن مكونات المشروع وعناصره عمل أرصفة جانبية ووسطية حديثة وأعمدة إنارة وسطية وأعمدة إنارة ديكوريه في الجانبين، بالإضافة إلى تركيب لوحات إرشادية، وممرات مشاة على جانبي الطريق وبين مساري الطريق باستخدام الإنترلوك المتداخل لتخدم المنطقة السكنية والتجارية يضاف إلى ذلك استخدام وسائل السلامة المرورية في الطريق، وسيتم البدء بالمرحلة الثانية من المشروع لتطوير المسار الشمالي ونقل الحركة للشارع المطور، بعد الانتهاء من أعمال التطوير في المسار الجنوبي.