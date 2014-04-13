تعليم عسير يدعم تطوير المدارس بأكثر من مليون ريال

سلم مدير عام التربية والتعليم بعسير جلوي آل كرمان مديري ومديرات المدارس المشمولة ببرنامج الدعم المالي لتطوير مدارس عسير والبالغة 27 مدرسة للبنين والبنات 1.4 مليون ريال.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس "بنين" أحمد عبد المتعالي شرح بنود صرف الدعم المادي وكيفية صرفه، لافتاً النظر إلى أن الدعم يأتي من قبل شركة تطوير للخدمات التعليمية بهدف تمكين المدارس من تنفيذ برامجها باستقلالية مقننة، حيث خصص لكل مدرسة مبلغ 50 ألف ريال.

وبين أن المدارس التي تم اختيارها في برنامج "تطوير" جاءت وفق آلية حددتها وزارة التربية والتعليم، ومن ضمنها تأهيل المدرسة من الداخل والخارج، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمدرسة، وتوفير بعض التجهيزات المدرسية وتدريب المعلمين والمعلمات وفق برامج نوعية تسهم في رفع مستوى الأداء.