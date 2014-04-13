غرفة الخرج تطرح 100 فرصة توظيف أمام الشباب

تطرح الغرفة التجارية الصناعية بالخرج غداً 100 فرصة وظيفية للشباب بالتعاون مع شركة بي جي بي المحدودة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.

وأوضح أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج أن مركز التوظيف في غرفة الخرج يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة التي تتم من خلالها إتاحة الفرصة لمسؤول التوظيف بالمنشأة أن يقابل أكبر عدد ممكن من المرشحين المؤهلين، واختيار أفضل العناصر التي تهدف إلى مساعدة الراغبين في العمل للحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.