فنون الأحساء يستضيف المزاد الخليجي لمقتنيات التراث

يستضيف قسم التراث والفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون في محافظة الأحساء الجمعة المقبلة "المزاد الخليجي الـ11"، وهو مزاد يتم فيه عرض المقتنيات والأنتيكات التراثية لدول الخليج.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم أن فكرة استضافة المزاد تأتي ضمن المناشط غير الممنهجة للجمعية، وحرصاً من ثقافة وفنون الأحساء لإعادة ذكرى عرض المقتنيات التراثية، مبيناً أنه سيشارك أكثر من 130 هاوياً، يعرضون مقتنياتهم، بهدف تبادل الخبرات في مجال معرفة التراث الشعبي، كما أن قسم التراث الشعبي حرص على استقطاب الهواة من أقصى بقاع الخليج ليتم عرضها بساحة ثقافة وفنون الأحساء لإعطاء فرصة المشاركة لجميع الهواة.