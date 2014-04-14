بلدية المخواة تدعو 19 مواطناً لإجراء قرعة المنح

دعت بلدية محافظة المخواة 19 مواطناً ومواطنة، صدرت لهم أوامر سامية بمنحهم أراضي في المخواة، إلى مراجعة مسؤول وحدة المنح بالبلدية لإجراء عملية القرعة يوم الاثنين 28 من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس بلدية المخواة المهندس سعيد الزهراني أن على المواطنين المعلنة أسماؤهم إحضار البطاقة الشخصية أو صك الوكالة لمن يتعذر حضوره، داعيا المواطنين الذين تم الاستبدال لهم في مخطط الحنجور الحضور للقرعة في نفس التاريخ والاشتراطات المشار إليها سابقا.

من جانبه أكد رئيس قسم الأراضي ببلدية المخواة عبدالله الدراوشة، وجود مندوبين من وزارة الشؤون البلدية والقروية للإشراف على عملية القرعة والسحب، مبيناً أن من لم يحضر فإنه سوف يتم السحب عنه من قبل اللجنة المشرفة.