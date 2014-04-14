تبوك تفتح عطاءات 55 مشروعاً بـ 795 مليون ريال

أنهت أمانة منطقة تبوك فتح عطاءات 55 مشروعاً لأمانة المنطقة والبلديات التابعة في محافظات ومراكز المنطقة، بقيمة تبلغ 795 مليون ريال، لتحليل عروضها وتنفيذها.

وأوضح المشرف على المناقصات والمشتريات بأمانة منطقة تبوك فهيد العطوي أن الأمانة تقوم حاليًا بدراسة العروض التي تم فتح مظاريفها، والمقدمة من الشركات والمؤسسات، سواء داخل المنطقة أو خارجها؛ لترسية تنفيذ المشروعات التي تشمل مشروعات لدرء أخطار السيول ومشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة وإقامة الحدائق وتحسين وتجميل المداخل، وإعادة تأهيل الشوارع وتطوير دائري تبوك وردم وتسوية المخططات والتخلص من النفايات.

وأشار إلى أن مدينة تبوك نالها 13 مشروعًا بقيمة 525 مليون ريال، ومحافظة حقل 12 مشروعًا بقيمة 76 مليون ريال، ومحافظة أملج 14 مشروعًا بقيمة 86 مليون ريال، ومركز بئر بن هرماس 8 مشروعات بقيمة 52 مليون ريال، ومحافظة البدع 8 مشروعات بقيمة 56 مليون ريال.