تعليم الباحة تدشن مشروع تتبع حافلات نقل الطالبات

دشنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الباحة أمس، مشروع تتبع حافلات نقل الطالبات البالغ عددها 296 حافلة، بحضور المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة سعيد مخايش، وممثل شركة تطوير بالمنطقة ياسر الزهراني، وذلك بمقر الإدارة.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عمر عمر، أن المشروع سيخدم 16.799 ألف طالبة على مستوى محافظات المنطقة من خلال ربط جميع الحافلات ببرنامج متزامن مع غرفة العمليات بالإدارة يتيح للمشرفين على خطة السير التأكد من تقيد السائقين بقواعد السلامة المرورية وتتبع سرعة المركبات، مشيراً إلى أنه تم تزويد البرنامج بخاصية إرسال رسائل فورية للجهة المشرفة في حال خروج المركبات عن خط السير المعتمد، إضافة إلى تتبع حركة المركبات من وإلى المدرسة للعمل على تقديم الخدمات الفورية في حال تعرض إحدى المركبات لخلل فني، وذلك بتوجيه فرقة الصيانة من خلال الإحداثيات المحددة لموقع المركبة.

واستعرض مدير إدارة خدمات الطلاب خالد حمدان حاوي آلية متابعة تقديم خدمة النقل المدرسي والتعاون القائم بين الإدارة وشركة تطوير القابضة - خدمات النقل المدرسي - وشركة مكة - متعهد النقل المدرسي -، مؤكداً على أن العمل يؤدى من خلال رؤية تكاملية تسعى لتحقيق أعلى متطلبات السلامة وبأساليب حديثة.