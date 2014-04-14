تقني المدينة المنورة يطرح 100 وظيفة للشباب

طرح برنامج التدريب التقني والمهني في المدينة المنورة 100 وظيفة للشباب، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف للمسار التدريبي 25 في المدينة المنورة.

وشهد البرنامج، الذي جرى تنظيمه مؤخراً بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف"، طرح الوظائف في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في عدة تخصصات يحتاجها سوق العمل لطالبي التوظيف من حملة شهادة الثانوية العامة والمتوسطة والابتدائية.

وأوضح رئيس مكتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد الردادي أن جميع الذين تم قبولهم للالتحاق بالبرنامج سينتظمون في برامج تدريبية تتراوح مدتها من 4 أشهر إلى 12 شهراً بحسب طبيعة المهنة، مبيناً أنه تم تخصيص 25% من البرامج للتدريب النظري، فيما سيكون 75% منها في الجانب العملي يجريه المتدربون في الشركات والمؤسسات التي سيلتحقون بها.