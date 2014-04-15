أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

رأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه في الإمارة اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.

واطلع أمير المنطقة وأعضاء مجلس الإدارة على التقرير الذي أعدته أمانة الجمعية عن الإنجازات التي تحققت بالجمعية خلال الفترة الماضية، عقب الاجتماع الأخير للمجلس وحتى هذا الاجتماع، وتناول التقرير ما قدمته الجمعية من مساعدات مالية وعينية للمستفيدين من خدماتها والمساعدات المقطوعة للأسر المحتاجة، بالإضافة إلى إطلاع المجلس على ما تقوم به الجمعية من دور في رعاية الأسر المنتجة من خلال مشاركتهم في المناسبات والمعارض التي تنفذ بالمنطقة ودعم الجمعية لبرامج تأهيل هذه الأسر وتشجيعها، وأيضاً في التنمية الأسرية، كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.