جامعة المدينة تنظم مؤتمراً عالمياً لمكافحة الإرهاب

تنظّم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الثلاثاء المقبل المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب بعنوان "مراجعات فكرية وحلول عملية" وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيزآل سعود حفظه الله.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور عبدالرحمن السند، أن هذا المؤتمر يهدف إلى بناء استراتيجية علمية برؤية إسلامية للمعالجة الفكرية للإرهاب، من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف وفرص النجاح والمخاطر المحيطة بكل مراجعة فكرية أو جهد دعوي أو رؤية أو آلية جديدة معززة لإعادة المنحرفين، ودرء الخطر عن المستقيمين، وذلك بما يحقق الانتقال بالمعالجات الفكرية من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق.

وأفاد أن أبحاث المؤتمر تصب في أربعة محاور رئيسية، هي "المراجعات الفكرية لقضايا شرعية"، و"تقويم جهود المعالجة الفكرية"، إلى جانب محور "مرئيات جديدة معززة لاستعادة المنحرفين"، في حين يناقش المحور الأخير "آليات جديدة معزّزة لدرء الخطر عن المستقيمين"، لافتاً إلى أن الأبحاث في كل محور تستعرض مواطن القوة والضعف وفرص النجاح والمخاطر المحيطة بالقضية موضوع البحث.