مستشفى مكة يطلق أول نظام أرشفة إلكترونية في المملكة

أطلق مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، اليوم، أول نظام معلوماتي صحي متكامل في مستشفيات المملكة يختص بالأرشفة الإلكترونية للوثائق الطبية.

ويجمع النظام بين المعلومات الصحية ونظام الأرشفة الطبية الإلكترونية، حيث تشمل المرحلة الأولى نقل الكم الهائل من السجلات الورقية إلى ملفات إلكترونية عبر نظام المسح الضوئي، بعد ذلك يتم إتلاف الوثائق الورقية القديمة التي كانت تشغل مساحات شاسعة من قسم السجلات الطبية.

وأكد مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور وليد العم، أن الهدف الأساسي من نظام الأرشفة الإلكترونية للوثائق الطبية تسهيل وتنظيم أرشفة سجلات المرضى بشكل سلس يتيح لأفراد الطاقم الطبي كافة الاطلاع على المعلومات لأي ملف طبي في إطار آلية بسيطة وواضحة، كما يسهم في توفير المساحة والجهد والوقت.

وأفاد الدكتور العمري أنه ستتم أرشفة ما يقارب من 100 ألف ملف طبي، لافتا النظر إلى أن الرؤية المستقبلية للمستشفى هي تفعيل النظام الإلكتروني في التعامل داخل مرافق المستشفى تماشياً مع التطور المنشود في القطاع الصحي.

