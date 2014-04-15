وزير البلديات يوقع عقود مشاريع بـ450 مليون بعرعر

وقّع الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير البلدية والقروية، اليوم، عقود عدد من المشاريع التنموية في منطقة الحدود الشمالية بـ450 مليون ريال، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمنطقة، كما حضر حفل جائزة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود للتميز البلدي في صالة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الكبرى في مدينة عرعر بحضور أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية الذي رعى الحفل وافتتح المعرض المصاحب، وسلم الجائزة لرئيس بلدية الشعبة المهندس شمام الشمري.

وقدم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد الشكر لأمير المنطقة وللأمير منصور بن متعب على دعمهما لمشاريع المنطقة ومتابعتهما، مما كان لها الأثر الواضح في تطور المنطقة وتوفر الخدمات فيها.

وشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن المنطقة، احتوى على عدد من المشاريع التنموية التي حظيت بها المنطقة، أخرجه الأستاذ خلف حمود القاران مدير تلفزيون منطقة الحدود الشمالية بحضور الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، ومدير شرطة المنطقة اللواء ضيف الله العتيبي، وشيوخ القبائل والأعيان والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.

