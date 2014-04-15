"النقل" ترصد 49 مخالفة في مكاتب تأجير السيارات

رصدت لجان التفتيش بوزارة النقل 49 مخالفة في مكاتب تأجير السيارات في الرياض وعسير.

وكشفت الوزارة من خلال حملتها على المؤسسات العاملة في نشاط تأجير السيارات عن رصد 34 مخالفة، بغرامة مالية بلغت 148 ألف ريال في الرياض، حيث تمثلت في 3 مخالفات ممارسة النشاط بدون ترخيص وتغريمها 15 ألف ريال، و21 مخالفة لممارسة النشاط من خلال مكتب غير مسموح به وتغريمها 105 آلاف ريال، ومخالفة منشأة لعدم توظيف سعودي وتغريمها 1000 ريال، ومخالفة 9 منشآت تمارس النشاط بترخيص منتهي بمبلغ 27 ألف ريال.

ورصدت لجان التفتيش أيضا 15 مخالفة في عسير، وصلت الغرامات المالية فيها إلى 29 ألف ريال، حيث تمثلت في 6 منشآت لعدم توظيف سعودي وتغريمها 6000 ريال، ومخالفة ثلاثة منشآت لعدم كفاية المواقف المخصصة للمركبات وغرمت 15 ألف ريال، ومخالفة منشأه لاستعمالها مطبوعات لا تحمل بيانات المنشأة وغرمت 3000 ريال، واثنتان تقومان بطلب إبراز وثيقة غير الهوية الوطنية ورخصة القيادة وغرمت 1000 ريال، ومخالفة منشأتين لعدم وضع صورة من الترخيص مصدقة من الوزارة في موقع بارز وغرمت 1000 ريال، ومخالفة منشأة واحدة لممارستها النشاط بدون ترخيص وتغريمها 3000 ريال.